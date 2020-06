Der bayerische Landes-Kultusminister Ludwig Spaenle ( CSU) hat am Sonntag die erste " Biennale der Künstler" in München eröffnet. Die von zeitgenössischen Künstlern kuratierte Ausstellung steht unter dem Motto "Vanity Flair: Luxus und Vergänglichkeit" und ist bis zum 4. Oktober zu sehen. Künftig soll es die Ausstellung alle zwei Jahre im Haus der Kunst geben. Ihr Vorläufer war die Große Kunstausstellung, die mehr als 60 Jahren lang jährlich in München stattfand.

Eine Biennale schaffe Platz für eine gedankliche Atempause - für die Besucher und die Organisatoren, sagte Spaenle. Sie erlaube dem Ausstellungsmacher eine intensive Recherche nach künstlerischen Talenten und eine entsprechende Auswahl der Protagonisten.