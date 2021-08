"Erstaunlich aktuelle" Josefstadt-Uraufführung: "Alle suchen verzweifelt nach Antworten"

Dazu kommt in „Der Weg ins Freie“ die politische Dimension. Schnitzler schildert, was in Wien passiert. Karl Lueger kommt an die Macht. Da kündigen sich bereits die Brutalität des Antisemitismus der 30er-Jahre und der aufkommende Nationalismus an.

Und die Künstlerdebatte dreht sich um die Fragen: Was vermögen Künstler? Wie drehen sie sich um sich selber? Wie ringen sie mit der Welt und ihren Talenten?