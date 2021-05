Eröffnung der Wiener Festwochen: Nackte Körper ohne Publikum

Auf den feierlichen Rahmen, den das Koehne Quartett und Phoen Extended eingangs mit Beethovens Europahymne lieferten, folgten sofort eine typisch Wienerische Antwort: "Alle Menschen san ma zwider" sangen Die Strottern von einem Balkon des Rathauses in die Nacht hinein. Nicht ganz so misanthropisch, dafür politisch aufgeladen präsentierte sich danach Sängerin Mira Lu Kovacs, die auf ihrem Jackett "Stop Femicide" in grellgelben Lettern stehen hatte als Statement zur Serie an Frauenmorden im Land.

Aber auch ihre Darbietung der Radiohead-Nummer "The National Anthem" mit Cellist Lukas Lauermann war mit aktuellen Verweisen versehen, gab es als Einleitung doch einige Sprachsamples von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), die im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen Falschaussage standen. Den Bogen von Kunst und Politik hatte eingangs auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in einer kurzen Rede gespannt. Die Festwochen stünden "für die Freiheit der Kunst. Und die existiert immer dort, wo es freie Medien und eine unabhängige Justiz gibt." All das sei "unabdingbar in unserer Stadt und unserem Land", so Ludwig.

In der Folge wurde der politische Unterton aber zurückgefahren zugunsten eines musikalisch vielfältigen Ausdrucks, der von Tango-Klängen des Herbert Pixner Projekts über den weltmusikalischen Jazz des Golnar & Mahan Trios bis zur gelungen Bob-Dylan-Verbeugung "The Times They Are A-Changin'" im Wiener Dialekt reichte - für Letztere griff Ernst Molden stilecht auf einer Bank im Rathauspark sitzend in die Saiten. Zwischen Pop, Jazz und Klassik wandelten wiederum Marie Spaemann und Christian Bakanic, wobei ohnehin galt: Jeder hilft hier jedem aus, womit letztlich ein großes, vielstimmiges Orchester zeitgenössischer Klänge entstand.