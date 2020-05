Ernüchternd: Fotoserie vom Alpenrausch im Großraumstadl

Wo es "am schlimmsten" ist, möchte er nicht aber sagen, erklärt uns Hechenblaikner via Email. "Weil ich nicht der geographische Scharfrichter des Epizentrums alpintouristischer Degenerationsprozesse sein möchte". Ihm gehe es darum "die Entwicklungen kultureller Deyhdrationsprozesse" aufzeigen. Eine genaue Verortung brauche es dafür nicht. "Es ist doch schon schlimm genug, dass das in Österreich stattfindet."

Drastische Worte, denen Hechenblaikners Bilder, um nichts nachstehen. Anhand von Bildpaaren, die er in seinen Fotobuch "Hinter den Bergen" (Steidl Verlag) gegenüberstellt, zeigt der Tiroler Fotokünstler, wie der Tourismus das Gesicht der Ortschaften verändert hat. "

Ein Partygast in Trachtenstutzen und einer Magnum-Flasche Sekt trifft so auf das unscheinbare Schwarzweiß-Bild eines Handwerkers - zwei analoge Szenen, dazwischen lediglich zwei Generationen und rund 45 Millionen Nächtigungen im Jahr (Zahl für 2012/13). Thomas Bernhard mit Kamera" haben ihn die Salzburger Nachrichten deshalb genannt. Hechenblaikner zeigt, worüber man in Tirol nicht gerne spricht.