Erl: Power-Wagner mit Almkräutertherapie

Für Gustav Kuhn sind gewaltige Kraftakte ganz offenbar das Normalste der Welt. Zum Abschluss der Tiroler Festspiele Erl dirigierte er am vergangenen Wochenende so eben mal zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag gleich drei Wagner-Opern, Tannhäuser, Lohengrin und Parsifal.

Ein umjubeltes Wagner-Powerwochenende.

Nur 100 Autobahnkilometer vom Salzburger Pomp entfernt findet in Erl alljährlich in aller Ruhe Großes statt: Unaufgeregt-zurückgenommene Inszenierungen, musikalische Kernigkeit und absolut überzeugende Sängerbesetzungen machen ein Festspiel-Erlebnis der besonderen Art aus. Das war auch heuer so, prototypisch zu sehen zum Finale.

Herausragend etwa Ales Briscein, der einen idealen, jugendlich-klaren, hinreißenden Lohengrin gab und dafür anhaltend bejubelt wurde. Flankiert wurde seine außergewöhnliche Leistung von den ebenso starken Sängerinnen: Susanne Geb glänzte als Elsa, Elena Suvorova als Ortrud. Lediglich Andrea Silvestrelli als König Heinrich fiel aus der Reihe: Er ließ sehr viel zu wünschen übrig.