Erinnerungskultur und Siegerkunst im Salzkammergut

Die Kulturhauptstadt-Region offenbart in Hinsicht auf das teils brutale Zusammenspiel von Kunst und Macht viele Widersprüche. Denn sind Ai Weiweis monumentale Installationen nicht längst ebenso Bestandteil des Repräsentationsinventars, das der Theoretiker Wolfgang Ullrich als „Siegerkunst“ klassifizierte? Die Überlegenheit des modernen Konsum-Individualismus darf sich im Ischler Marmorschlössl der Dauerhaftigkeit versichern, wenn von Ai in Jade gefräste Kosmetikartikel und Sexspielzeuge in Vitrinen neben Funden der Hallstattkultur präsentiert werden. (Ob dort auch ein sogenannter „Buttplug“ gefunden wurde, entzieht sich der Kenntnis Ihres Rezensenten.)

Die Geldelite steckt sich auch kritische oder problematische Kunst gern in die Tasche. Die Künstlerin Ines Doujak hat das wörtlich genommen: In einer Installation, die im Alten Marktrichterhaus in Lauffen zu sehen ist, lässt sie eine Reproduktion von Gustav Klimts „Apfelbaum II“ aus einer Louis-Vuitton-Tasche ragen.

Da die Lentos-Bestände stark auf Gurlitts Sammlung basieren, wurde in jüngerer Zeit vieles aufgearbeitet und restituiert. Insgesamt kommt Gurlitt in Bad Aussee aber doch eher glamourös daher. Auch die in einem Wandtext enthaltene Behauptung, die Stadt Linz sei eine „Vorreiterin der Provenienzforschung“ gewesen, erscheint in Erinnerung an das Gezerre um Klimts 2009 restituiertes „Bildnis Ria Munk“ ein wenig vollmundig. Die ebenfalls im Kammerhofmuseum betreute Sammlung des Volkskundlers Konrad Mautner, über deren Geschichte in Fachkreisen ebenfalls gerade diskutiert wird, hat man da noch gar nicht gesehen. Mehr als ein Grund zum Wiederkommen also.