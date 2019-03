Erika Pluhar: "Die Romy ist mir seelenverwandt"

Am 28. Februar wurde sie 80 und feierte das in würdiger Wahr- und Wehrhaftigkeit in hinreißender Harmonie mit Freunden, Fans und Wegbegleitern im prallvollen Wiener Stadtsaal: Erika Pluhar, die heuer bei der 30. KURIER-ROMY-Gala (am 13. April in der Hofburg und live ab 21.10 Uhr in ORF 2) die Platin-Statue fürs Lebenswerk bekommen wird. Dabei trat auch – ein letztes Mal, nur wenige Tage vor seinem plötzlichen Tod – ihr geliebter und geschätzter Herzensfreund, der Großmeister des geschliffenen Gedankens, Werner Schneyder, auf. Mit seiner längst fix vereinbarten ROMY-Laudatio hatte sie glücklich und getrost gerechnet.

Pluhars letzter Bühnenpartner in dessen Dramatisierung ihres Romans „Verzeihen Sie, ist das hier schon die Endstation?“ (2004, im „stadtTheater walfischgasse“ und in St. Pölten) wurde dann am selben Tag und sogar zur selben Stunde verabschiedet wie Pluhars letzter Filmpartner, der feinsinnige Schweizer Iffland-Ring-Preisträger Bruno Ganz (2009 in „Das Ende ist mein Anfang“).

Die Schauspielerin, Sängerin und Schriftstellerin im KURIER-Interview über Romy Schneider, Pläne im Alter und Aversionen.

KURIER: Erika, du lachst?

Erika Pluhar: Ja, grad’ hab’ ich einen herrlichen alten jüdischen Witz wieder gehört.

Bitte erzähl’ ihn uns doch!

Gut. Kommt ein Mann zum Rabbi und fragt: „Rabbi, wie kann ich sicher sein, dass eine Frau kein Kind bekommt?“ – Der Rabbi „klärt“ und sagt dann: „Einen Apfel essen.“ – Der Mann: „Wie? Vorher oder nachher?“ – Darauf der Rabbi: „Anstatt.“

Lachst du heute mehr als früher?

Ich lache anders. Gelassener vielleicht. Sicher sogar.

Hat das mit dem Alter zu tun?

Ich war meinem Alter immer voraus. Mich hat der 80. Geburtstag nicht geschreckt. Natürlich rückt man der eigenen Vergänglichkeit unweigerlich näher. Das blende ich auch gar nicht aus. Das Leben ist eine Zumutung. Aber im Wort „Zumutung“ steckt auch „Mut“. Das ist so was wie meine Lebensparabel. Und damit der Begriff „Trotzdem“.