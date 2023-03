Erich-Sokol-Preise vergeben

Jubiläumsschau im Karikaturmuseum Krems

Seit 2018 wird der Sokol-Preis in einem Fünf-Jahres-Rhythmus in vier Kategorien und mit einer Gesamtsumme von über 30.000 Euro an nationale wie internationale Künstler vergeben. Erich Sokol gilt in der Satire und Karikatur als Wegbereiter einer neuen österreichischen Schule. Anlässlich seines 90. Geburtstags wird dem verstorbenen Künstler eine Jubiläumsschau im Karikaturmuseum Krems gewidmet. Gezeigt werden ab Samstag "Titelseiten", die Sokol mehr als 20 Jahre lang für die Wochenendausgabe der "Kronen Zeitung" angefertigt hatte. Ab Samstag werden die Sokol-Preisträger von 2023 mit den Gewinnern von 2018 in "The Award Goes To ..." präsentiert.