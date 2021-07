Eric Clapton kommt nach Wien

Im Vorjahr musste Eric Clapton sein geplantes Wien-Konzert wegen eines akuten Bandscheibenvorfalls absagen, nun haben seine Fans die Möglichkeit, den versäumten Abend nachzuholen: Am 26. Juni gastiert "Mr. Slowhand" in der Wiener Stadthalle. Auch in Deutschland gibt er 2014 nur ein einziges Konzert, nämlich am 24. Juni in Mannheim ( SAP Arena).

Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag um 9 Uhr. Tickets gibt es ab 70 Euro zuzüglich Gebühren unter http://www.oeticket.com und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Laut Veranstalter hat ein Großteil der Ticket-Inhaber vom Vorjahr die Eintrittskarten zurückgegeben, für das Juni-Konzert müssen neue Tickets erworben werden.