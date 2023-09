Erben von Fritz Grünbaum erhalten sieben Schiele-Werke

Grünbaum wurde 1941 im KZ Dachau ermordet, seine Frau 1942 in Maly Trostinec. Die Kunstwerke gelangten in den 1950er Jahren über deren Schwester in den Handel. In Österreich sah man es nicht als gesichert an, dass die Übertragung an die Schwägerin unter Zwang erfolgt sei. Dem gegenüber steht u. a. eine Vollmacht, die Grünbaum in Dachau unterzeichnete und bei der er seine Vermögensangelegenheiten an seine Frau übertrug.

Bereits 2018 war es den Erben gelungen, Werke aus einstigem Grünbaum-Besitz vom britischen Händler Richard Nagy zurückzuerlangen. Zumindest sechs der nun restituierten Blätter sollen zugunsten einer Stiftung zur Musikförderung versteigert werden.