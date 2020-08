Erasure sind nie beleidigt, nie egoistisch, nie im Streit

„Als wir hier in meinem Kellerstudio mit der Arbeit an ,The Neon‘ begannen, war sofort klar, das wir im Gegensatz zum politisch gefärbten düsteren Album davor etwas Fröhliches, Herzerwärmendes machen wollten“, erklärt Clarke. „Andy war supergut drauf, weil er in seiner Ehe so glücklich ist, und schrieb entsprechende Texte. Und ich hatte viele Songs mit den alten Synthesizern geschrieben, die wir schon zu Beginn unserer Karriere verwendet hatten. Ich liebe die und bin kein großer Fan der heutigen Computer-Technologie. Denn erstens mag ich es, Sounds zu kreieren, indem ich manuell Kabel in Buchsen stecke. Das liegt mir weit mehr, als mit der Maus zu hantieren. Und zweitens haben die alten Synthesizer einen viel wärmeren Klang.“