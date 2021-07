Er war einst ein Roboter

Bartos

Seine Solo-CD „Off The Record“ nun kann man einfach mal als Kraftwerk-Original nehmen, auch wenn sie das nicht ist.klingt nicht einfach wieKraftwerk, die Musik ist Teil der Bandgeschichte: Die zwölf Songs entstanden aus einem musikalischen „Tagebuch“, in demwährend seiner Kraftwerk-Zeit Ideen sammelte. Der Ex-Roboter geht auf Zeitreise, und das Ergebnis ist mehr als Archivarbeit im Musikmuseum: „Off The Record“ reiht sich nahtlos ein in den Kanon einer der wichtigsten Bands überhaupt.

KURIER-Wertung: ***** von *****

Karl Bartos - Without A Trace Of Emotion