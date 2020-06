Er drehte "Der große Santini": Regisseur Carlino ist tot

Der amerikanische Regisseur und Drehbuchautor Lewis John Carlino, der durch das Filmdrama "Der große Santini" bekannt war, ist tot. Er starb bereits am 17. Juni in seinem Haus im US-Staat Washington, wie seine Tochter am Dienstag den US-Branchenblättern "Hollywood Reporter" und "Variety" mitteilte. Carlino wurde 88 Jahre alt.

Für "Der große Santini" (1979) holte der Regisseur den Schauspieler Robert Duvall in der Rolle eines brutalen Marine-Piloten und Familienvaters vor die Kamera. Carlino schrieb für den preisgekrönten Film auch das Drehbuch nach der autobiografischen Roman-Vorlage von "Herr der Gezeiten"-Autor Pat Conroy.

Oscar-Nominierung

Carlino startete seine Hollywood-Karriere mit Drehbüchern für Filme wie "Der Mann, der zweimal lebte" (1966) mit Rock Hudson und "Kalter Hauch (1972) mit Charles Bronson. Für das Skript für das Schizophrenie-Drama "Ich hab" dir nie einen Rosengarten versprochen" (1977) wurde er für einen Oscar nominiert.