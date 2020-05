Entschleunigter Mikrokosmos

Ein Teller, der am Boden zerschellt. Luftblasen, die im Wasser langsam nach oben steigen. Zwei Flüssigkeiten, die sich miteinander vermischen. Mit seiner Kamera entschleunigt Marcel Christ diese profanen Momente - macht sie zu magischen Bildern. Eingefrorene Mikrokosmen - und doch in den Stillleben steht nichts still - sie sind voller Bewegung und Energie.

Der Fotograf aus Holland experimentiert dabei mit unterschiedlichen Materialen und Techniken. Ob Puder, Tinte, Farbe oder Seifenblasen immer geht es dem 43-Jährigen darum den unvorhersehbaren Moment sichtbar zu machen, neue Formen und Strukturen zu entdecken.



Erfahren Sie mehr zur Arbeit von Marcel Christ: