Endlich redet Old Shatterhand

Der rote Mann kämpft den Verzweiflungskampf, er muss unterliegen, aber ein jeder Schädel eines Indianers, welcher später aus der Erde geackert wird, wird denselben stummen Schrei zum Himmel stoßen und so weiter und so fort. Typisch Karl May.

Trotzdem ist er nach wie vor der meistgelesene Autor deutscher Sprache (200 Millionen verkaufte Bücher) – und kaum hatte heuer, anlässlich seines 100. Todestages, in Chemnitz eine Karl-May-Schau eröffnet, schnappte sich auch schon ein Dieb ein Ausstellungsstück: eine Bibermütze.