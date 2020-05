Endlich mit der Callas auf der Couch

Bis zu diesem Zeitpunkt mochte Novak Oper gar nicht. Vielleicht, weil Herta Novak hoch genug quietscht, wenn sie sich aufregt. Freilich ist ihm die Krankenschwester auch nicht gleichgültig, aber er gibt sich mit der Callas zufrieden. Mit ihr legt er sich auf die Couch.

Herta Novak ist entsetzt. Oper ist für sie "abartig". Sie hört gern Tina Turner. Viel böser hätte Henisch eine Frau nicht beschreiben können. Nicht nur, dass sie ihrem Mann das späte Glück mit "Tosca" und "Butterfly" nicht gönnt: Sie verfolgt die Krankenschwester und lässt ihren Ausländerhass raus. Jedenfalls flüchtet Herr Novak mit einem Haufen CDs in eine Pension in Wien-Meidling, und viel Zeit, um Unterhosen zu wechseln, nimmt er sich nicht. Musik hören will er, spüren, fühlen.



Mehr sagen wir hier nicht. Obwohl der Schluss nicht gerade originell ausfällt.

Henisch schreibt nicht so, als würde etwas Wesentliches zu Papier gebracht werden. Das flutscht so. Sieht so leicht aus. Aber es geht tiefer, als man anfangs gedacht hat. Es schmerzt sogar. Es erinnert, erweckt Sehnsüchte, ist hinterlistig. Soll ja keiner sagen, es handle sich bloß um die Midlife-Crisis!



Info: Peter Henisch - "Großes Finale für Novak" ( Residenz Verlag. 240 Seiten, 22,90 Euro.)