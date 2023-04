Ende für die Broadway-Legende: "Das Phantom der Oper" wird eingestellt

Selten hat am New Yorker Broadway ein Bühnenelement so viele Schlagzeilen geschrieben wie der Kronleuchter aus "Das Phantom der Oper". Er kracht im Finale des ersten Akts nur wenige Meter über die Köpfe der Zuschauer hinweg hinunter. Doch damit ist nun Schluss. Am Sonntag geht nach fast 14.000 Aufführungen im Majestic Theater die letzte Vorstellung des mit mehr als 35 Jahren am längsten laufenden Musicals in der Geschichte des Broadways über die Bühne.