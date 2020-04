Emma Steinbakken will wirre Emotionen sprengen

Mitte März hätte Emma Steinbakken in Berlin das Video zu ihrem brandneuen Song „Let’s Blow Our Feelings Up With Dynamite“ drehen sollen. Die Corona-Krise machte der 17-Jährigen, die voriges Jahr in der norwegischen Heimat mit „Not Gonna Cry“ eine Platin-Hit landen konnte, einen Strich durch die Rechnung. So drehte sie den Clip zu Hause in Jessheim nördlich von Oslo – mit der Hilfe vom Papa und der Schwester – selbst.