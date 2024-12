Eminems Mutter ist tot: Sie war Ziel von Spott-Raps und ging gegen ihren Sohn vor Gericht

Die Mutter des US-Rappers Eminem, Debbie Nelson, ist tot. Das berichten internationale Medien. Eminem (bürgerlich Marshall Mathers) und Nelson hatten eine komplexe Beziehung, die der Rapper auch mehrfach in seinen Songs thematisierte. Nelson wurde 69 Jahre alt. Eine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. In dem bekannten Song "My Name Is” sagt Eminem etwa, dass seine Mutter mehr Drogen nehme als er.