Emilio: Visionär in der Neidgesellschaft

Fassade im Anzug

„Es ist harter Job. Wir drehen in Kälte und in Nässe, 14 Stunden am Tag in einer Sechstagewoche. Und in der Öffentlichkeit kannst du nie entspannen, weil du damit rechnen musst, beobachtet zu werden. So oft war ich mit Freunden in einem Restaurant. Nach einer Stunde stehen die vom Nebentisch auf, fragen nach einem Foto und haben uns wahrscheinlich die ganze Zeit bei unseren Gesprächen zugehört.“ Oft sagt er, sei er in der Öffentlichkeit in einem coolen Anzug erschienen, aber alles Fassade: „Den borgst du dir für teures Geld aus, machst Fotos damit und gibst ihn am nächsten Tag zurück. Denn am Beginn deiner Karriere willst du, dass alle glauben, dass es super läuft, dass keiner weiß, dass du in Wirklichkeit die nächste Miete nicht bezahlen kannst.“

Erst seit zwei Jahren kann Emilio ohne Sorgen von der Musik und der Schauspielerei leben. Denn zu Beginn der Karriere bekommt man nicht viel Gage, keine regelmäßigen Auftritte und muss oft ein Jahr mit der Gage für einen Film auskommen. Hat der Stress dieses Lebens dazu geführt, dass er sich so tief ins Partyleben stürzte? „Das glaube ich nicht. Aber in der Entertainment-Branche ist eine gewisse Verherrlichung von Alkoholkonsum und anderen Substanzen einfach da. Es ist fast selbstverständlich, dass man viel trinkt, kifft oder dass es Drogen gibt. Da ist man ein Außenseiter, wenn man nicht dabei ist. Und wenn man jung ist, ordnet man das nicht so schlimm ein, wie es werden kann.“