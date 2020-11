Elvis Costello fordert Liebe und Vergebung für den fetten Idioten und andere

Häufig in den letzten vier Jahren musste Elvis Costello einen seiner (jetzt) 13-jährigen Zwillingssöhne zurechtweisen: „Wenn Präsident Trump im Fernsehen war, sagten sie oft: ,Das ist ein großer fetter Idiot.‘ Darauf ich: ,Da kann ich dir nicht widersprechen, aber du darfst das nicht nur so dahersagen, wie wenn du in der Schule gerade auf einen der Freunde wütend bist. Du musst versuchen, zu verstehen, woher es kommt, dass jemand so prahlerisch und schikanös auftritt. Du musst dir anschauen, ob da Unsicherheiten dahinterstecken und welche anderen Gründe es haben könnte.‘“

Im KURIER-Interview erzählt Elvis Costello, britischer Rockmusiker und Ehemann der Jazzsängerin Diana Krall, das, weil er für sein eben erschienenes Album „Hey Clockface“ den Song „We Are All Cowards Now“ geschrieben hat. Darin singt der 66-Jährige, für den Waffengewalt immer wieder Anlass für Protestsongs war, von Kriegen und Angst vor Umweltkatastrophen und der verständlichen Reaktion, all dem auszuweichen.