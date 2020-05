Leopold: Kein moralischer Anspruch auf "Beethovenfries"

Ferdinand Bloch-Bauer

2006 hatte ein österreichisches Schiedsgericht gegen eine Rückgabe entschieden. Zwei Parteien, die Erben des früheren Besitzersund die der Porträtierten, hatten zuvor eine Restitution verlangt. Ebenso wie die anderen Klimt-Bilder, die 2006 der Bloch-Bauer-Erbinzugesprochen wurden, kam das Gemälde vor das Schiedsgericht, an dessen Entscheidung sich die Republik und die Erben zu halten beschlossen hatten. Wegen der komplizierten Ausgangssituation wurde dieser Fall allerdings gesondert behandelt.hatte das Urteil danach mehrmals erfolglos angefochten.

Aber auch ein anderer Klimt-Restitutionsfall ließ am Mittwoch von sich hören: Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) nahm den Tod von Anthony Stephen Felsövanyi vor einigen Tagen zum Anlass, sich über die von der Sammlerwitwe Ursula Ucicky neu gegründete "Klimt-Foundation" zu beklagen, in die das schon lange als Restitutionsfall geltende Porträt seiner Mutter, Gertrud Loew, eingebracht wurde. Zum Tod des 99-Jährigen habe "sicher die Aufregung und die mit dem würdelosen Umgang mit seiner Familiengeschichte verbundene Kränkung beigetragen", so die IKG.

Bei der Klimt-Stiftung, die Werke der Privatsammlung Gustav Ucicky beinhaltet, bedauerte man das Ableben Felsövanyis - die Provenienzforschung zu diesem speziellen Fall sei allerdings bereits im Gange und noch heuer mit Ergebnissen zu rechnen, wie es in einer Aussendung hieß. In der Stiftungsurkunde sei ausdrücklich festgehalten, dass bei jenen Werken, die in der NS-Zeit entzogen und danach über Umwege in die Stiftung gelangt sind, "gerechte und faire Lösungen im Sinne der Washington Principles" angestrebt werden. Für Klimts "Wasserschlangen" wurde bereits vor der Stiftungsgründung eine solche Lösung durch einen gemeinsamen Verkauf gefunden. Am Fall Felsövanyi werde "mit Nachdruck gearbeitet", so der Anwalt Andreas Nödl. Die Causa in einen ursächlichen Zusammenhang mit dem Tod von Felsövanyi im Alter von 99 Jahren zu bringen halte er "für ausgesprochen unpassend".