"Elisabeth": Ein süßes Apokalyptus-Zuckerl

Über "The Producers" schrieben die Kritiker Hymnen. Aber Mel Brooks’ Musical war in Wien und Berlin ein Flop. Das Publikum blieb aus. "Elisabeth" schrieben die Kritiker nach der Uraufführung 1992 mit Headlines wie "Munter geht die Sisi unter" und "Kaiserinnenschmarren" in Grund und Boden – und 8,5 Millionen Menschen gingen weltweit hin.

Das zum Klassiker gereifte Melancholical von Michael Kunze ( Buch) und Sylvester Levay (Musik) über Österreichs unglückliche Kaiserin passt auch zum 20-Jahr-Jubiläum im Raimund Theater zu Wien. Denn das Unheilschwangere, die Todessehnsucht und der heimtückische Mord rücken es dem Zentralfriedhof näher als der Romy-Romantik der 50er-Jahre.

Aber was man als eher klebriges Apokalyptus-Zuckerl erinnert, hat jetzt deutlich weniger Pathos und mehr Witz und Leichtigkeit.