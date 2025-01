Garanča und Kaufmann triumphieren im Verismo-Doppel an der Staatsoper

Dass sie konkurrenzlos in ihrem Fach ist, lässt sie in jeder Passage hören. Mit unvergleichlicher Innigkeit intoniert sie das „Innegiamo“. Ihr Mezzosopran verfügt über golden glänzende Höhen. Sie verkörpert diese Ausgestoßene, die um ihre Ehre und den Mann ringt, der ihr Elend verschuldet hat.

Rasende Eifersucht

Da werden große Emotionen, wie sie Verismo verlangt, zur Kunst wie bei Jonas Kaufmann als Canio. Er singt den Bajazzo zum ersten Mal in Wien und ist das Kraftzentrum von Leoncavallos Einakter. Was für eine Diktion, was für eine Stimmführung. Wenn er sich in rasende Eifersucht steigert, agiert er wie ein Otello. Sein abgedunkelter Tenor mit baritonaler Färbung gibt seiner Darstellung etwas Einzigartiges.