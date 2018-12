Elina Garanča im Interview: „Zurüstungen“ für die Zukunft

An sich ist ihr Terminkalender übervoll. Von Wien über Paris bis New York – kein Opernhaus von Weltformat möchte auf die Dienste von Elina Garanča verzichten. Vor allem, nachdem die gefeierte Mezzosopranistin nun ihren Fachwechsel auch offiziell vollzogen hat. Abschied von Mozart und von Belcanto-Partien – hin zu den hochdramatischen Heroinen, so sieht Elina Garančas Zukunft aus. Doch die Künstlerin interessiert sich auch für die Zukunft junger, noch unbekannter Sängerinnen und Sänger. Daher wird auch „Klassik unter Sternen“ am 3. Juli 2019 in Stift Göttweig im Zeichen der Jugend stehen. Dem KURIER gewährte der Weltstar Einblicke in ihr neues Herzensanliegen.

KURIER: Am 3. Juli werden Sie wieder bei „Klassik unter Sternen“ in Göttweig singen ...

Elina Garanča: (lachend) ... und ich mache jetzt schon Werbung dafür! Aber im Ernst. das wird – wie auch „Klassik in den Alpen“ am 6. Juli in Kitzbühel – diesmal ein ganz besonderes Konzert für mich, weil es erstmals um die „ Zukunftsstimmen“ geht.

Was hat es mit diesen „ Zukunftsstimmen“ auf sich?

Mein Mann Karel Mark (Chichon, Anm.) und ich wollten schon lange eine Initiative ins Leben rufen, die sich um die Förderung des Nachwuchses kümmert. Mit den „ Zukunftsstimmen“ ist uns das nun gelungen. Konkret geht es darum, dass sich Sängerinnen und Sänger mit österreichischer Staatsbürgerschaft im Alter zwischen 18 und 32 Jahren noch bis Ende 2018 auf einer eigens eingerichteten Homepage (www.zukunftsstimmen.at) bei uns anmelden können. Im Rahmen mehrerer Runden des Vorsingens werden wir dann, unterstützt von einer hochkarätigen Jury, eine Siegerin oder einen Sieger küren. Der Gewinner wird dann bei „Klassik unter Sternen“ auftreten.

Also ein Gesangswettbewerb?

Nein. Viel mehr als das. Es geht um die nachhaltige Förderung. Ich werde die jungen Damen und Herren begleiten, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ich werde auch ganz ehrlich sagen, wenn ich sehe, dass jemand eher nicht die Opernkarriere einschlagen sollte. Ich bin da Lehrerin, Vertrauensperson und Psychologin. Denn in der Klassikbranche sind Psychologen nicht unwichtig!