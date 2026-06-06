Elfie Semotan: Fotografie-Ikone mit 84 Jahren verstorben

Elfie Semotan ist tot. Die international renommierte Fotokünstlerin verstarb am Samstag, wie ihre Familie gegenüber dem ORF Burgenland bestätigte. Sie dürfte beim Schwimmen im Freibad Jennersdorf einen Herzstillstand erlitten haben. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte sie nicht mehr gerettet werden. Im Juli hätte Semotan ihren 85. Geburtstag gefeiert.

Geboren wurde Elfie Semotan 1941 in Wels. Nach dem Besuch der Modeschule Hetzendorf zog es sie mit 20 Jahren nach Paris. Nach Jahren als Model wechselte sie Anfang der 1970er-Jahre zur Fotografie. Es folgten Auftragsarbeiten für internationale Mode- und Lifestyle-Magazine sowie Werbekampagnen. Bekannt wurde sie vor allem für ihre Porträts und Werbearbeiten, daneben schuf sie inszenierte Waldarbeiten, in denen transparente Stoffe Bäume umschlingen, bekleidete Puppen im Gebüsch stehen und bunte Plastikfolien Akzente setzen.