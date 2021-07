Theorie und Praxis im Bauch des Bergs

Ausgerechnet in den ehemaligen Schutzräumen des Grazer Schlossbergs ruft das Elevate-Festival heuer dazu auf, sich mit dem Themen Datenschutz, Öffentlichkeit und Privatsphäre auseinanderzusetzen: "Open everything?" lautet das Motto, unter dem das fünftägige Festival heuer steht. Von 23. Bis 27. Oktober will man in der steirischen Landeshauptstadt die Grenzen zwischen Öffentlichem und Privatem ausloten.