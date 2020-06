Elektro-Trio Maraskino: Spießrutenlauf für Liveshow am 11. Juni

Jetzt verläuft der Einlass so, dass nur Leute mit Early-Bird-Tickets reservierte Plätze haben. Für den Rest gilt, wer zuerst kommt, bekommt einen Platz und wird gebeten, finanziell zu geben, was ihm die Maraskino-Show wert ist. Hruza ist optimistisch, dass das gut funktionieren wird.

Schließlich hat er Maraskino mit guten Gründen geschaffen: „Seit den 70er-Jahren, in denen wir große Freiheiten hatten, ist vieles wieder konservativer geworden. Außerdem liefern so viele Musiker – auch schon vor Corona – in ihren Songs Kommentare zu einer belasteten Zeit. Zu beidem wollen wir einen Gegenentwurf bieten. Maraskino steht für Leichtigkeit, dem Entfliehen aus der oft so trüben Realität und freien Selbstausdruck, wie ihn die LGBT-Community lebt.“ Lachend setzt er hinzu: „Es gibt schließlich eine neue Generation, die Drahdiwaberl nicht kennt!“Schoki