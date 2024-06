Wie man sich vorbereitet

Man merkt also schon zum Release: Spiel-Entwickler Hidetaka Miyazaki setzt in "Shadow of the Erdtree" die Herausforderungen von Elden Ring fort und konfrontiert die Spieler mit einem spannenden Sammelsurium an bösartigsten Kreaturen. Gut zu wissen: Ein Preview-Event zur Erweiterung deutet darauf hin, dass ein Level von etwa 120 für den Protagonisten zum Spielen empfehlenswert ist.

Und: Es empfiehlt sich, das Hauptspiel vorher durchzuspielen. Auch sollte der Build (Aufbau, Anm.) des eigenen Charakters ausreichend Kraft, Trefferpunkte (mindestens Stufe 50) haben.