Einstiger VBW-Musikdirektor Caspar Richter gestorben

Der Dirigent Caspar Richter, der in den Jahren 1987 bis 2010 als Musikdirektor der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) bekleidete, ist in der Nacht auf Donnerstag im Alter von 78 Jahren verstorben. Das gaben die VBW am Freitag in einer Aussendung bekannt.

Richter gründete 1987 das VBW- Orchester für Theater an der Wien, Raimund Theater und Ronacher und prägte den Musikstil der VBW-Musicals über zwei Jahrzehnte maßgeblich. Viele VBW-Uraufführungen wie "Freudiana", "Elisabeth", "Mozart", "Rebecca" und "Wake Up" sowie zahlreiche deutschsprachige Erstaufführungen wie "A Chorus Line", "Les Misérables", "Das Phantom der Oper" oder "Rome & Julia" wurden unter seiner musikalischen Leitung auf die Bühne gebracht.

Unter Richters Ägide wurden auch die Uraufführung von Gottfried von Einems Oper TULIFANT 1990 im Ronacher, die Musical-Konzerte im Rahmen des Wiener Donauinselfests Ende der 90er / Anfang der 2000er Jahre sowie das Japan-Gastspiel von "Elisabeth" 2007 realisiert. Zudem erhielten er und das Orchester während seines Wirkens vielfache Auszeichnungen wie Gold und (mehrfach-)Platin-CDs. Auch nach seiner Pensionierung bei den VBW widmete er weiterhin sein Leben voll und ganz dem Musiktheater, hieß es in dem Schreiben der Dachorganisation der Wiener Bühnen, zu der neben den Musical-Theatern auch das Theater an der Wien zählt.

„Mit großer Betroffenheit haben wir heute vom Ableben von Caspar Richter erfahren", werden Geschäftsführer Franz Patay und Musical-Intendant Christian Struppeck zitiert. "Als Gründungsmitglied des großen und über die Grenzen hinaus geschätzten VBW-Orchesters war er während seiner Zeit als Musikdirektor maßgeblich an den Musical-Produktionen in den Theatern der VBW beteiligt. Über zwei Jahrzehnte leitete er das VBW-Orchester und hat mit ihm viele großartige Projekte und Musicals auf die Bühne gebracht. Unser Mitgefühl und unsere aufrichtige Anteilnahme gilt der Familie sowie den zahlreichen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern und Freunden von Caspar Richter.“