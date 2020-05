Einmal Apache, immer Apache: "Winnetou" Pierre Brice ist tot

Der Schauspieler sah seine Festlegung auf den Winnetou-Charakter mal als Fluch, dann wieder als Segen: „Winnetou hat meine Karriere ruiniert“, sagte er 2009 in der Bunte; 2011 schätzte er sich im Zeit-Magazin wieder glücklich, dass er „das Medium eines Traumes für mehrere Generationen“ geworden sei.

Einen radikalen Bruch mit Winnetou hatte Brice nie versucht: Lange mimte er den Charakterbei den Karl-May-Festspielen in Espe und Bad Segeberg, 1997 nahm er für einen ZDF-Zweiteiler („Winnetous Rückkehr“) nochmals die Rolle auf. Als Darsteller in der Serie „Ein Schloss am Wörthersee“ (1991– ’92) oder „Klinik unter Palmen“ (1996) ist Brice TV-Zuschauern wohl noch in Erinnerung, die „Über-Rolle“ des Indianers legte er dadurch aber nicht ab. Allein für die Idee, in der geplanten Wiederaufnahme Winnetous Vater zu spielen, konnte Brice sich zuletzt nicht recht erwärmen.

Neben seiner Schauspieltätigkeit zeigte Brice stets auch Engagement für humanitäre Anliegen. So reiste er als UNICEF-Botschafter nach Sri Lanka, Bosnien oder Kambodscha. 2007 wurde ihm schließlich auch die größte Ehrung Frankreichs, die Ernennung zum Ritter der Ehrenlegion, zuteil.

In Frankreich, nahe Paris, ist Pierre Brice am Samstag an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Begraben werden soll er in Bayern, wo er mit seiner Frau zuletzt in Garmisch-Partenkirchen gelebt hatte. „Meine ewigen Jagdgründe liegen in Deutschland“, hatte er bei seinem Umzug 2014 erklärt.