Eine Woche für die Kunst

Neben all den Ausstellungseröffnungen und Podiumsgesprächen in den etablierten Institutionen bietet die „“ stets eine formidable Gelegenheit, unbekannte und ungewöhnliche Kunst-Orte kennenzulernen. So findet die eigens zureingerichtete Ausstellung „Predicting Memories“ in den Räumen des ehemaligen k.u.k. Telegrafenamts (Börseplatz 1, 1010 Wien , bis 25. 11. täglich 10–17 Uhr, Eintritt frei) statt. Das heruntergekommene Palais, das auch fürPaulus Mankers „Alma“-Produktion genutzt wurde, bietet einen faszinierenden Rahmen für aktuelle Kunst, bei der es im weitesten Sinn um das Bewahren von Erinnerungen geht: Ein Gehirn-Scan des chinesischen KünstlersAi Weiwei, angefertigt nach einem Übergriff von Behörden, ist hier ebenso zu sehen wie ein Schattenspiel-Video der US-Künstlerinoder der unheimliche Film „Sea of Tranqulity“ des Belgiers, der in einem digital konstruierten Luxusdampfer-Szenario spielt.

Das Dorotheum zeigt als Co-Veranstalter der Art Week die Lose der Herbstauktionen (ab 26.11.). Verteilt über verschiedene Geschäfte der Wiener Gumpendorfer Straße sind als Kontrast Werke aus dem Kunstmarkt-Projekt „MultiMart“ zu sehen: Bei dieser Alternativ-Auktion kostet ein Kunstwerk umso weniger, je mehr Personen sich dafür interessieren. Heute, Dienstag (17 Uhr) und Sonntag (16 Uhr) werden geführte Touren angeboten (www.multimart.at) . Unbekannte Einblicke verspricht auch der „Open Studio Day“ am Samstag, den 24. 11., an dem diverse renommierte Künstler Besucher in ihre Ateliers einladen.

