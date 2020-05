Eine Wand für den Frieden

Der errichtet um sich herum eine imaginäre Wand , die ihn vor äußeren emotionalen Einflüssen schützen soll. Denn er leidet nach wie vor an der Grausamkeit seiner Lehrer in der Kindheit und der Abwesenheit seines Vaters, der im Krieg umkam.



Weil Waters selbst seinen Vater im Krieg verloren hat, ist dem Briten die politische Aussage des Stücks ein besonderes Anliegen: „Es ist antiautoritär, antitotalitär und gegen jeden Extremismus – sei er religiöser oder politischer Natur“, sagt er. „Deshalb treffe ich in der Pause der Show backstage Kriegsveteranen aus dem jeweiligen Land, was unglaublich bewegend ist.“ Einmal in den USA sogar so sehr, dass Waters „um die Fassung kämpfte“, während er zurück auf die Bühne ging: „Da sah ich die jüngeren Leute, denen Beine fehlten, die offensichtlich im Irak oder in Afghanistan von Bomben verletzt wurden. Und es waren Vietnam-Veteranen da. Einer dieser älteren Herren kam zu mir, nahm meine Hand und sagte: ,Dein Vater wäre stolz auf dich!‘ “



Aber auch die Shows selbst sind für Waters berührend. Denn seine Abneigung gegen Stadien hat er mit der „The Wall Live“-Tour endgültig abgelegt.