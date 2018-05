Eine sonderbare Dekade: Die 90er Jahre im Museum

Die Entwurfszeichnung zu Lawrence Weiners Beschriftung des Flakturms im Esterhazy-Park, die nun unter Protesten demontiert wird, ist ebenfalls Teil der Schau: Auf dem Blatt ist übrigens nur eine Laufzeit von drei Monaten vermerkt.

Die Genese der MUSA-Sammlung bringt stets mit sich, dass „große“ Namen neben solchen ausgestellt werden, die von der Zeit überwuchert wurden. Dieser Umstand gerät zum Vorteil: Bei einer Best-Of-Perspektive gerät zu leicht in Vergessenheit, dass zu jeder Zeit viele Künstlerinnen und Künstler an bestimmten ästhetischen Strängen zogen.

Was sich für Kennerinnen und Kenner wie ein Wiedersehen mit alten Bekannten anfühlen mag, zielt dennoch über die enge Szene hinaus: An vielen Themen, die in den 90ern aufs Tapet kamen – etwa der Umgang mit Migration oder institutionellen Zwängen – knabbert die Kunst heute noch. In Wien, wo man sich in den 1990ern (noch?) nicht so sehr als Teil eines globalen Wettbewerbs fühlte, kamen dabei interessante Ideen zustande.