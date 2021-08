Das war das Jazzfest Saalfelden: Eine Party der großen Freiheit

In der Buchbinderei Christian Fuchs war die Einladung zu dada-inspiriertem Wahnwitz: „Kommen Sie nur, und denken Sie gar nichts.“ Während einer Wort-und-Klang-Performance von Artist in Residence Christian Reiner wurde ein 16 Meter-Satz zur Musik gedruckt.

Am Sonntag ging’s in den Wald an die frische Luft zu Craig Taborn solo in einer Regenpause am Fender Rhodes E-Piano. Open Air neben wilden Brombeeren und Himbeeren zum Pflücken. Er brachte 250 Zuhörer zum andächtigen Lauschen in die Natur und zugleich Skeptiker zum Verstummen, die vielleicht auch skeptisch meinen: Jazzwandern und Jause mit Musik auf der Alm, braucht's das wirklich? Wer’s erlebt hat, weiß: Im Grünen und am Berg klingt’s anders.

Tatsächlich waren die „We hike Jazz“-Ausflüge – im Gegensatz zu den Konzerten auf der Mainstage – restlos ausverkauft. Man muss also nicht mit Hansi Hinterseer Fanwandern. Auch Lukas Kranzelbinder hat seinen Kontrabass schon auf so manchen Gipfel geschleppt auf der Suche nach Antworten auf die Frage: Was macht Landschaft mit Musik?