Eine neue Dimension für Live-Spektakel: U2 eröffneten "MSG Sphere"

Zahlreiche Promis wohnten dem Eröffnungsspektakel bei. Unter den Gästen waren die ehemaligen Tennisspieler Steffi Graf und Andre Agassi und Schauspieler und Schauspielerinnen wie Elizabeth Banks, Dakota Fanning, Aaron Paul, Bryan Cranston, Jon Hamm und Josh Duhamel.

Mehr als Kulisse

Die MSG Sphere ist nach Angaben der Betreiber die größte kugelförmige Halle der Welt - 111 Meter hoch und knapp 160 Meter breit. Bis zu 20 000 Menschen haben darin Platz. Das Publikum ist von einem riesigen LED-Bildschirm umgeben, dazu können mit modernster Technik spezieller Sound, Wind, Dampf und verschiedene Gerüche erzeugt werden.

U2 spielte Hits wie „Elevation“, „Where The Streets Have No Name“, „With or Without You“, aber auch ihren am gleichen Tag veröffentlichten neuen Song „Atomic City“. Bis Dezember wird die Band an 25 Abenden in der MSG Sphere in Las Vegas spielen. „Die Show war gigantisch, die klaren Visuals waren extrem real“, sagte Anne Viefhues, die für die deutsche Fanseite „u2tour.de“ nach Las Vegas gereist war, direkt nach dem Konzert der dpa. „Manchmal wirkte es, als würden die Bilder auf einen zukommen. Auch musikalisch war die Band fantastisch.“ Bono wirkte oft sichtbar bewegt, demütig ob der Größe des Ereignisses und der Location und zu Tränen gerührt, nach der Pandemie wieder vor den Fans zu stehen.