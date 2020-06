Eine masochistische Komödie nach Buñuel

Allen Das Stück werde "keine Filmadaption fürs Theater, sondern eine Erweiterung", erklärt er. Eine Reverenz, wie es sie von Elfriede Jelineks " Rechnitz (Der Würgeengel)" bis zu Woody Allens "Midnight in Paris" gibt. "Eigentlich", so Wuttke, "ist unsere Arbeit wie eine Recherche zum Film. Ich folge Konstruktionen, die Buñuel vorgeschlagen hat, hangle mich an seinen Spuren entlang."



Diese Spuren zu lesen ist eigentlich einfach

– unmöglich.



Da versammelt sich eine illustre Abendrunde zum Nach-der-Oper-Souper im Salon eines reichen Gastgebers, um alsbald festzustellen, dass sie den Raum nicht mehr verlassen kann. Die Dienerschaft, bis auf Majordomus Julio, haut zwischenzeitlich ab. Die Gäste werden je nach Temperament zunehmend lethargisch, panisch oder geladen.

Es gibt Tote. Ein ferner Verwandter von Gomez Addams’ "eiskaltem Händchen" wird mit einer Vase erschlagen. Eine Herde Schafe verirrt sich in die gar nicht mehr gute Stube – und wird bis auf die Knochen abgenagt ...



Aus, deutet Wuttke.



Unterbricht den Versuch einer Inhaltsangabe. Lacht. Er wird keine Tiere durchs Kasino treiben. "Das erspare ich mir. Und den Schafen."



Buñuel, sagt er, tauche in seinem Leben immer wieder auf. Bilder, die sich einbrennen, sich aufdrängen, ihn "verfolgen". Im Sinne von: großen Nachhall haben.

Diesmal hatte er bei sich zu Hause zwar einen ganz anderen Film gesucht, im Regal aber zuerst den "Würgeengel" entdeckt. Und "wieder mal" reingeschaut. Und "es" plötzlich gesehen. Dass da eine Gesellschaft aus der Stimulanz der Oper, der Erfahrung eines Theaterabends nicht mehr rauskommt.

Das ist es, was den Theatermann beschäftigt.