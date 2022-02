Eine (unvollständige) Playlist voller Anti-Kriegs-Lieder

Black Sabbath – „War Pigs“: In dem Song "War Pigs" (aus den Jahr 1970) geht es um den Wunsch des Menschen zu töten und zu zerstören. Black Sabbath wurden zu dem Lied durch Kriegsschilderungen inspiriert, die sie hörten, während sie bei einer Tournee durch Europa auf einer amerikanischen Luftwaffenbasis auftraten. Zudem befanden sich die USA im Vietnamkrieg und auch Großbritannien machte sich bereit, in den Krieg einzutreten. Anders als oft interpretiert handelt es sich bei dem Song nicht um eine Glorifizierung des Krieges, sondern um einen Antikriegssong, bei dem das Handeln der „War Pigs“, der Kriegstreiber, angeklagt wird: „Politicians hide themselves away / They only started the war / Why should they go out to fight/ They leave that role to the poor.“