Eine Hainbuche für Nobelpreisträger Coetzee im Waldviertel

An zwei Tagen im Jahr wandelt sich die etwas mehr als 4.000 Seelen zählende Stadtgemeinde Heidenreichstein im nördlichen Waldviertel in einen eigenen Kosmos: Das ist die Zeit, in der Rudolf Scholten zu seinem erlesenen Festival „ Literatur im Nebel“ lädt. Wenn er ruft, dann kommen sie alle.

Das ist seit 2006 so, als die Literaturgeschichte in die örtliche Margithalle mit Salman Rushdie Einzug hielt. Literaten der Weltelite, wie Herta Müller, Ian McEwan und Jorge Semprún, um nur einige zu nennen, waren schon da.

Bei der 13. Ausgabe stand in diesem Jahr eine Premiere an: Erstmals war der Literaturnobelpreisträger des Jahres 2003 John Maxwell Coetzee (man spricht ihn Kuzie aus) in Österreich zu erleben. Der 1970 in Kapstadt geborene Schriftsteller, der in seinem Roman „Schande“ unsentimental die Zeit nach der Apartheid in Südafrika erforscht hat, mit seinem knappen, mitunter sogar harsch-ironischem Stil seiner Literatur fasziniert, erstaunt im wirklichen Leben als zurückhaltender Gentleman.