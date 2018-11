Eine Frohbotschaft, die alle Geschmacksgrenzen überwindet

Man könnte und kann natürlich sehr viel einwenden. Zum Beispiel, dass vom Salzburger Landestheater ein rein US-amerikanisches Team beauftragt wurde, um ein Musical über „Stille Nacht, heilige Nacht“ zu kreieren. Und dass der Plot haarsträubender Hollywood-Kitsch ist.

Denn: In Pittsburgh hatte der Enkelsohn eines österreichischen Einwanderers auf der High School eine eingewanderte Österreicherin kennengelernt – und mit ihr ein Referat über das Lied von Franz Xaver Gruber gehalten. Und nun, 16 Jahre später, erinnert sich Justin an sie. Elizabeth arbeitet, wie er googelt, in Salzburg für das „Young Christmas Festival“. Auf die Idee, ihr zu mailen, kommt er nicht: Er lässt den „prima Hackbraten“ stehen – und besteigt mit seiner E-Gitarre die nächste AUA-Maschine.

Wohl weil der Herr von Trapp, der mit seiner singenden Schar nach Amerika auswandern musste, ein Baron ist, ist die Mutter von Elizabeth Baronin. Und was für eine! Eine kettenrauchende Furie, die immerzu auf Tradition pocht. Beim Jugendmusikfestival hat der Kinderchor daher lateinisch zu singen. Was die Tochter, Revoluzzerin mit sozialdemokratischen Ideen („Kunst für alle!“), nicht länger dulden will.

Zum Glück klopft Justin an, der sich aus unerfindlichen Gründen John nennt. Weil er einen E-Gitarren-Koffer dabei hat, bekommt er sogleich den Job als Chorleiter. Gemeinsam stellt man mit jungen Außenseitern eine Band zusammen und erlebt so manche Tiefschläge, weil die Salzburger keine Fremden mögen. Dass der Gegenspieler Justins – er trägt Trachtenjanker, zitiert Norbert Hofer und will die „asozialen Schmarotzer“ vertreiben – den gleichen Nachnamen hat wie der SS-Obersturmbannführer Alois Brunner: Das kann kein Zufall sein.