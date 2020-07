Ein Wachstumsmarkt während Corona: Kinderbücher

Der Umsatz des österreichischen Buchhandels ist im ersten Halbjahr um 8,6 Prozent geschrumpft - und verdankt nur einem staren Plus im Juni (14,4 Prozent), dass der Corona-bedingte Einbruch nicht noch größer ist. Einen Wachstumsfaktor gab es aber in den ersten Monaten 2020: Das Kinder- und Jugendbuch überrascht mit einem Plus von 3,2 Prozent, trotz oder vielleicht wegen Corona, hieß es in einer Aussendung.

Sonst zieht sich das Minus durch alle Bereiche: Die größten Verluste verzeichnet das Segment Reise (-38,2 Prozent). Belletristik brach um 8,3 Prozent ein, Ratgeber um 5,6 Prozent.