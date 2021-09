Ein Universalkünstler und die Moderne in der "Sammlung Schedlmayer"

Er sei ein „Regisseur der Sinnlichkeit“ und vor dem Krieg als der führende Kunstgewerbetreibende Wiens am Anfang des 20. Jahrhunderts sogar so bekannt wie Josef Hoffmann gewesen. Geriet allerdings danach fast in Vergessenheit.

Die Wiederentdeckung in der öffentlichen Wahrnehmung dauerte: Nach einer großzügigen Schenkung der Familie Schedlmayer an das Museum für angewandte Kunst (MAK) war dort 2019 unter dem Titel „Allgestalter der Wiener Moderne“ eine Personale Prutschers zu sehen.

Hermi Schedlmayer bewunderte vor allem dessen profunde Materialkenntnis: „Er konnte wie kein anderer mit den verschiedensten Materialien umgehen. Die Funktion war ihm mit der Optik immer wichtig.“

Zu Holz, wie sich an diversen Sessel-Entwürfen zeigte, hatte er – u. a. ein Berater für Thonet – ein „geradezu erotisches Verhältnis“, sagt auch Kurator Ivan Ristić. Und „durch seine stilistische Flexibilität“ war er „omnipräsent im Wiener Leben.“