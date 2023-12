Ein Stoppschild, zwei Verdächtige: Londoner Polizei sucht Banksy-Werk

Manche schienen es zu ahnen. Der britische Künstler Banksy hatte die Fotos gerade erst veröffentlicht, da machte jemand eine Vorhersage. Auf seinen Bildern war ein Stoppschild mit drei Drohnen zu sehen. „Dieses Schild“, schrieb jemand in die Kommentarspalte, „wird in den nächsten Stunden gestohlen werden“. Kurz darauf rückten zwei Männer mit einem Bolzenschneider an.

Das Straßenschild ist seitdem also verschwunden. Die Londoner Polizei nahm am Wochenende zwei Männer fest. Einer der Verdächtigen wurde später auf Kaution wieder freigelassen, wie die Metropolitan Police mitteilte. Der Mann ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, der zweite Verdächtige zwischen 40 und 50 Jahre.