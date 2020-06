Ein stimmungsvoller Abend im Konzerthaus

„ Christmas in Vienna“ wurde – wie seit vielen Jahren – vom ORF aufgezeichnet und ist zu folgenden Terminen zu sehen:

23. Dezember in ORF 2 ab 22.35 Uhr / 24. Dezember in ORF III ab 21.20 Uhr / Der Kultursender ARTE strahlt das Konzert am 25. Dezember ab 18.25 Uhr aus.