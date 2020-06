Ein sehr erfreulicher Simon Boccanegra

Mit großem Erfolg startete Mittwoch in der Wiener Staatsoper eine neue Aufführungsreihe von " Simon Boccanegra". Giuseppe Verdis Werk über politische Intrige und Liebe im 14. Jahrhundert – in der packenden Inszenierung von Peter Stein – war seit Oktober 2013 im Haus am Ring nicht mehr zu sehen. Nun steht es mit weiteren drei Vorstellungen auf dem Spielplan (25. und 29. Jänner sowie 1. Februar).

Die beinahe durchwegs hervorragende Besetzung bleibt bei allen Terminen gleich. Allen voran Ferruccio Furlanetto mit seiner Kombination aus profundem, kräftigem Bass mit warmem Timbre und facettenreichem Stimmeinsatz in der Partie des Fiesco. Eine helle Freude, ihm zuzuhören!

Ihm zur Seite Publikumsliebling Leo Nucci in der Titelpartie, der hie und da ein bisschen weniger durch Stimmvolumen, doch permanent mit großartiger Musikalität und Bühnenpersönlichkeit begeisterte.