Ein Sammler aus Leidenschaft

Stepics Sammlung afrikanischer Kunst - zum Teil erstmals öffentlich präsentiert - besteht aus mehr als 400 Objekten, darunter moderne, aber auch 2500 Jahre alte Stücke aus Holz, Metall und Terracotta sowie Webe- und Perlenarbeiten. Die meisten kommen aus dem Grasland des heutigen Kamerun.



Gold- und Perlenobjekte, Leihgaben des Museums Liaunig in Neuhaus, Kärnten, und von Peter Liaunig selbst erweitern die Schau und geben Einblicke in die Goldkunst der Ashanti und in die Glasperlenindustrie, die in mehreren Regionen Westafrikas, später im südlichen Afrika - besonders bei den Zulu-Völkern - blühte.

Die Ausstellung ist dem Sammler aus Leidenschaft ein "Herzensprojekt". "Meine allerersten Stücke - drei Masken - habe ich vor mehr als 30 Jahren von einem fahrenden Händler in Trashville in Abidjan in einer Holzhütte gekauft", sagt Stepic und betont: Nicht um Werte zu schaffen, sondern aus purer Freude am Besitz kam eine Trouvaille zur anderen.

"Ich habe bei jedem Stück das Besondere gesucht und gesehen und es deshalb erworben." So entstand in Jahrzehnten eine Kollektion, die teils in Kisten schlummert, teils Stepics Büro schmückt und jetzt auf der Freyung ins Spotlight gestellt wird. Faszinierende Aura Masken und Kopfaufsätze, Throne und Hocker, Prunkstäbe, Grabstatuetten, Ahnen-, Fetischfiguren, Reliquiare ...



Stepic hat "vor allem die enge Beziehung der Gegenstände zur Mythologie, zur Religion und zur Bewältigung der Naturkräfte fasziniert". Die archaische Wucht und spirituelle Kraft. Und nicht, wie bei vielen anderen Sammlern, die Bedeutung der afrikanischen Kunst für die abstrakte Moderne.