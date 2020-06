Ein roter Teppich für Bartoli

Moshe Leiser und Patrice Caurier, die beiden Regisseure, scheren sich nicht um Tempel und Höhlen, die Schauplätze im Original, nicht um gallische Krieger und römische Besetzer. Sie siedeln die Handlung Anfang der 1940er-Jahre an, zur Zeit von Mussolini oder der Resistance. Das Bühnenbild (Christian Fenouillat) stellt bei der Ouvertüre eine Schule dar, in der Norma Pollione zum ersten Mal sieht und dann nur eine Wohnung bzw. ein Zimmer, was völlig ausreicht.

Man sieht zwar Unterdrückung und Brutalität. Im Fokus steht aber das Liebes- und Eifersuchtsdrama im Beziehungsdreieck zwischen der Seherin Norma, dem Prokonsul Pollione, mit dem sie zwei Kinder hat, und der Priesterin Adalgisa. Der alte Schinken wird zum modernen Kammerspiel, das von Bartoli als liebender, rasender, am Ende sich selbst opfernder Protagonistin dominiert wird. Sie spielt mit beeindruckender Intensität. Sie singt, vor allem im zweiten Teil, berückend schön – auch wenn sie sich um Formalismen gar nicht zu kümmern scheint. Sie wird eins mit ihrer Rolle, die Koloraturen, die Ausbrüche, die Demut in der „Casta Diva“-Arie, wirken wie selbstverständlich.

Die Inszenierung ist wie ein roter Teppich, der ihr ausgelegt wird, auf dem sie sich entfalten kann. Und das Publikum feiert sie am Ende auf eben diesem auch wie eine Diva, wie eine „Divina“.

Die anderen Stimmen passen ebenso in dieses Konzept. Jene von Rebeca Olvera als Adalgisa: ein zarter, leichtgewichtiger Sopran, der an Bartolis Kraft und Ausdruck nicht im geringsten heranreicht. Jene von John Osborn als Pollione: ein zu Beginn etwas angestrengt tönender, dann aber überzeugender Tenor mit fabelhafter Höhe. Jene von Michele Pertusi als Oroveso: ein Bass mit noblem, warmem Timbre.

Dirigent Giovanni Antonini legt mit dem Orchestra La Scintilla der Bartoli den perfekten Klangteppich zu Füßen. Die musikalische Gestaltung ist sensibel, delikat, ausbalanciert, in den Piano-Stellen exzellent, die Protagonisten nie zum Forcieren zwingend. Manches gerät jedoch etwas kraftlos, nicht alles ganz präzise. Für Bartoli war es die erste szenische „Norma“ (konzertant hatte sie die Partie schon gesungen). Es wäre nicht verwunderlich, wenn sie damit noch lange Maßstäbe setzt.

KURIER-Wertung: ***** von *****