Bartoli: Eine Königin besteigt den Thron

Und die Bartoli wäre nicht die Bartoli, könnte sie in ihrem ersten künstlerischen Leitungsjob nicht auch mit schwierigen Situationen umgehen. Immerhin hatte Anna Netrebko ihre Mitwirkung bei einem Konzert kurzfristig abgesagt; Bartoli selbst und ihre Kollegin Mojca Erdmann springen am 28. Mai bei Werken von Mozart und einer Uraufführung von Shchedrin ein.

Thema des Konzerts, wie der gesamten Pfingstfestspiele: Cleopatra, Cleopatra und nochmals Cleopatra.

Eine historische Figur, die Bartoli musikalisch in allen Facetten beleuchten will. So gibt es neben der "raffinierten" Cleopatra (in Händels mehr als viereinhalbstündiger Oper) konzertant noch eine "virtuose", eine "orientalische" und eine "tragische" Königin von Ägypten. Dazu gibt es am 27. Mai nach einer Vorstellung von " Giulio Cesare" ein "ägyptisches Dinner". Bauchtanz-Darbietungen inklusive. Wohl auch ein Vorgeschmack auf die kein Event scheuende Ära von Intendant Alexander Pereira, der für den Salzburger Sommer und für Pfingsten zuständig ist und auch schon einen Festspiel-Ball ins Leben gerufen hat.

Vorerst aber gilt es der Cleopatra zu huldigen. Für Bartoli geht es dabei um "das Spannungsverhältnis zwischen Eros und Macht", aber auch um "die hingebungsvoll liebende Frau". Dass Moshe Leisher und Patrice Caurier Händels " Giulio Cesare" in Szene setzen, war ebenso ein Herzenswunsch der Bartoli wie das Engagement von Il Giardino Armonico und Dirigent Giovanni Antonini. Dass die Festspiele mit einer Uraufführung ("Kleopatra und die Schlange" von Shchedrin) enden, ist für Bartoli ein wichtiges Signal Richtung Zukunft und ein Weg, der auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden soll.