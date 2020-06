"Unterwerfung": Der Präsident, ein Muslim

Der Niedergang der abendländischen Zivilisation, der Zerfall unserer Gesellschaft und ihrer Werte, die Entfremdung des Individuums in einer von Konsumismus und Geistlosigkeit geprägten Welt waren ja schon die Grundthemen der früheren Erfolgsromane Michel Houellebecqs, wie "Elementarteilchen" oder "Plattform". Und wie schon in früheren Werken ist der Romanheld, der diesen Zerfall erlebt und zugleich verkörpert, ein hochgebildeter Beamter, Forscher oder Universitätsgelehrter – im aktuellen Fall François, Professor für Literatur an der Prestige-Universität Sorbonne. Seinen Vorgängern gleich, ist François Mitte Vierzig, schrulliger Einzelgänger, beziehungsgestört, Alkoholiker und ernährt sich hauptsächlich von Mikrowellen-Schnellgerichten. Nach einer langen, recht humorigen Einführung in das Universitätsuniversum des Professors passiert es dann ganz unerwartet: in Paris brechen gewalttätige Unruhen aus, es wird gebrandschatzt und sogar geschossen. Wir befinden uns im Jahr 2022, wenige Wochen vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Die rechtsextreme Marine Le Pen und ihr Front National sind mit 34 Prozent die eindeutigen Favoriten in den Umfragen. Unterstützt werden sie zudem von einer militanten und gewaltbereiten Bewegung, die sich "Die Identitären" nennt – fast so, als hätte Houellebecq die in Deutschland aufkeimende Bewegung PEGIDA (Patrioten gegen die Islamisierung des Abendlandes) vorausgeahnt.