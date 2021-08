Ein Rocker namens Ludwig

Von Silvia Kargl

Der Auftakt zur neuen Saison im Theater an der Wien ist geglückt. Was für ein fulminanter Start in die neue Spielzeit, den das Hamburg Ballett mit der österreichischen Erstaufführung von John Neumeiers (82) „Meine Seele ist erschüttert“, dem „Beethoven-Projekt II“ des Starchoreografen, hingelegt hat.

Erst 2018 begann Johan Neumeiers intensive Auseinandersetzung mit Kompositionen Ludwig van Beethovens, die 2020 im Gedenkjahr von Beethovens 250. Geburtstag ihre Fortsetzung hätte finden sollen.